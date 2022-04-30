Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что государство должно прекратить финансировать из средств налогоплательщиков бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

«Для меня теперь немыслимо, чтобы его бюро обеспечивалось за счет налогоплательщиков», — заявил Линднер.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен призвала бывшего канцлера страны Герхарда Шредера выйти из партии.