Президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Германии Олафа Шольца признать Крым территорией России на девятый день вторжения в Украину, 4 марта, сообщил сам Шольц президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Содержание разговора лидеров западных стран опубликовал Bild со ссылкой на стенограмму.

По словам Шольца, с самого начала войны Путин рассказывал ему по телефону о своем взгляде на ситуацию и озвучивал варианты компромисса, указывая на необходимость «демилитаризации и денацификации» Украины.

«Он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И о независимости этих республик (самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР»)», — отметил Шольц.

Канцлер также рассказал, что спрашивал у Путина о возможности встречи по Украине в четырехстороннем формате. Тот выступил против участия в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и какого-либо прекращения огня, но согласился обсудить варианты втроем с Шольцем и Макроном.

Также Путину не понравилось, что украинская переговорная делегация ездила в Польшу: он считал, что ее участники хотели установить контакт с президентом США Джо Байденом, «чтобы получить инструкции». При этом Путин «совсем не жаловался на западные санкции и даже не говорил о них», сообщил Шольц.

Макрон, в свою очередь, отметил, что у него был «очень похожий» диалог с российским президентом.

Пресс-служба Кремля 4 марта 2022 года сообщала, что «по инициативе германской стороны» состоялся телефонный разговор Путина и Шольца. Отмечалось, что глава российского государства изложил «принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции, <…> подробно разъяснил ее цели и задачи». В свою очередь, Шольц «выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон».

28 февраля этого года в Кремле пожаловались что канцлер Германии и президент Франции давно не связывались с Путиным. «Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В июне Шольц заявил, что давно не говорил с Путиным, но намерен это сделать в «надлежащее время». При этом конкретных сроков он не обозначил. (moscowtimes.ru)