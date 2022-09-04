Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен с мнение что в стране якобы начнутся социальные протесты на фоне резкого роста цен на энергетические носители. Об этом сообщает ТАСС.

«Если некоторые не согласны, <…> то речь идет как раз о некоторых. Большинство граждан знает, что хорошо жить в экономически мощном социальном государстве», — подчеркнул Шольц.

Как подчеркнул немецкий политик, сейчас энергоснабжение Германии в достаточной мере обеспечено.

Еще Шольц указал на согласованные правящей в ФРГ коалицией меры по поддержке населения страны.

Предполагается, что Германия полностью откажется от газа из России в декабре 2022 года. Германии удалось заполнить подземные газохранилища на 85%.