В прошлом году Германия предоставила помощь Киеву на сумму более 12 млрд евро.

Как сообщает #, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что его страна приняла более 1 млн украинских беженцев.

Канцлер сказал, что Германия, оказывая максимально возможную поддержку Украине, продолжит соблюдать баланс, чтобы избежать нежелательной напряженности между НАТО и Россией. Канцлер подчеркнул, что Украина является частью единой и свободной Европы, и Европейский союз (ЕС) поддерживает членство Украины в организации.

Шольц отметил, что Германия привержена защите безопасности Европы и территории союзников по НАТО без каких-либо оправданий. Он подчеркнул, что Берлин отправит дополнительную бригаду для защиты Литвы, а также поможет Польше и Словакии защититься от воздушных атак.

Олаф Шольц призвал страны, которые будут поставлять танки в Украину, прямо сейчас предпринять соответствующие шаги.