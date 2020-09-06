Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года — 87 полетов, сейчас — около 120», — сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.