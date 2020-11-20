Шойгу рассказал о совместном российско-турецком центре по Карабаху

«Завершается согласование с турецкой стороной места расположения совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня».

Как передает московский корреспондент АПА, об этом на прошедшей под руководством президента РФ Владимира Путина совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий, завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач», — отметил министр.