Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в параде Победы в Москве 24 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Глава Минобороны России сделал соответствующее предложение своему американскому коллеге во время телефонного разговора.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.