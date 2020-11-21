Шойгу приехал в Ереван с большой программой Путина

Основная задача России, которую поставил Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, — не допустить кровопролития в Нагорном Карабахе, предстоит большая работа по установлению мира, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«И мы, несомненно, намерены реализовать эту задачу. Кроме того, мы намерены обсудить ряд вопросов, касающихся жизни и работы наших миротворцев, а также, естественно, нашего дальнейшего сотрудничества как в военной, так и в военно-технической сфере. Мы прибыли с большой программой и надеемся на ее реализацию», — передает слова Шойгу пресс-служба правительства Армении.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что процесс размещения российских миротворцев завершился позавчера. За эти дни на территории Карабаха было размещено 23 наблюдательных пункта, российские миротворцы контролируют дорогу, ведущую в Ханкенди (Степанакерт), Лачинский коридор и обеспечивают передвижение по этим путям, а также возвращение беженцев.