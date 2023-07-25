Министр обороны России Сергей Шойгу отправится в КНДР во главе делегации для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — заявили в ведомстве. Это первый визит Шойгу в КНДР.

В пресс-релизе северокорейского агентства ЦТАК говорится, что визит российской военной делегации «послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений» стран. Мероприятие также посетят представители Китая. /moscowtimes.ru/