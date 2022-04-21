Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о захвате Мариуполя. Защитники города отреагировали на этот доклад.

В частности, Шойгу заявил Путину, что Мариуполь «освобожден», но на территории завода «Азовсталь» остаются украинские военные. В то же время глава Минобороны РФ заверил российского президента, что 2 тысячи «украинских боевиков и иностранных наемников надежно заблокированы» на территории завода. На их уничтожение российским оккупантам якобы потребовалось бы три-четыре дня.

Путин приказал Шойгу отменить штурм «Азовстали» поскольку он «нецелесообразен». «Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — сказал он.

Путин назвал завершение боевой работы по Мариуполю успехом и поздравил Шойгу.

Воины полка «Азов», которые защищают Мариуполь, отреагировали на заявление о «захвате» Мариуполя и их блокировке на «Азовстали» данными об уничтожении техники оккупантов.

«Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк «Азов» за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР», — говорится в сообщении.