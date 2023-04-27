Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль передал понтифику фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Также премьер выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации украинской формулы мира, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных.

Глава правительства поблагодарил понтифика за гуманитарную помощь, а также прохождение лечения пострадавших от российской агрессии украинских детей в ватиканском госпитале.

«Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли», — подчеркнул он.