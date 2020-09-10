Школьная форма в новом учебном году обязательна

Министерство образования планирует уже в скором времени опубликовать на собственном сайте список уроков, которые будут проводиться преимущественно в электронном формате, сказал # завсектором отдела по связям с общественностью Минобразования Джасарет Валехов.

К началу учебного года частичный переход на дистанционное образование в школах страны вызвал немало вопросов у родителей и школьников. Поскольку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе учащиеся будут ходить в школу два дня в неделю, а в других районах страны – 3 дня, в социальных сетях нередко звучат предложения проходить в эти дни преимущественно первостепенные уроки – математику, родной язык и т.д.

По мнению родителей, рисование, технологию, музыку и другие не самые сложные предметы школьной программы дети могут осилить дистанционно. Главное, не расходовать драгоценные два школьных дня в неделю на занятия в спортивном зале или пение, поскольку желающие могут пойти в спортивную секцию, а имеющие талант к музыке – посещать соответствующие заведения.

В беседе с нами Дж. Валехов подтвердил, что иные, не первостепенные уроки будут проводиться исключительно дистанционно, чтобы сэкономить время на изучение более сложных дисциплин. О том, какие именно предметы будут охвачены только занятиями в электронном формате, выяснится уже в скором времени. Министерство опубликует соответствующую информацию на своем сайте, сказал он.

Переход на смешанное образование в дистанционном формате с посещением школы два – три дня в неделю предполагает соответствующие технические возможности в школах и финансовые возможности азербайджанских семей. Не секрет, что покупка компьютеров и гаджетов обернется дополнительными расходами для родителей, а если семья малоимущая или же в школу ходят сразу несколько детей, обзавестись необходимыми для электронных уроков гаджетами смогут не все.

С этой точки зрения, государству следовало позаботиться о материальной стороне дела, считают граждане. «В школах имеется соответствующая ИТ-инфраструктура, и Министерство образования объявило о необходимости использования всех имеющихся возможностей», — ответил на наш запрос по упомянутому поводу завотделом по связям с общественностью Минобразования. По его словам, занятия в школах будут проводиться два дня в неделю для территорий страны с высоким уровнем инфицирования коронавирусом – это Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Школьники, проживающие в прочих районах страны, будут посещать школу три дня в неделю. При этом, электронные занятия будут проходить на платформе «Виртуальная школа», планируется также широко использовать телеуроки.

На другой волнующий родителей школьников вопрос – будет ли в новом учебном году обязательна школьная форма, собеседник ответил утвердительно. По словам Валехова, школьная форма обязательна также для первоклассников. А учащиеся других классов могут надеть форму, оставшуюся с прошлого учебного года.

Азербайджанские школы ждет новый режим работы из-за пандемии. Изменится расписание занятий, разные классы не смогут общаться на переменах, массовые мероприятия будут запрещены, ученикам придется чередовать онлайн и реальные занятия — соответствующие решения опубликовано со ссылкой на Министерство образования.

При этом учащимся придется придерживаться ряда санитарно-эпидемиологических условий. В Минобразования также внесли ясность в продолжительность уроков – занятия будут более интенсивными из-за сокращения числа посещений школ. Распространившиеся слухи, что в новом учебном году уроки будут длиться 25 минут, недостоверны. В школах академический час будет длиться 45 минут.