Ширин Меликова: Жизнь предметов искусства, живущих той же судьбой, что и беженцы, скоро изменится

Радостную новость сообщила всем ценителям искусства директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова:

«Идет подготовка к реставрации Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра. Мы верим, что вскоре мы услышим известие об освобождении Шуши от нашего Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и что жизнь предметов искусства, живущих той же судьбой, что и беженцы, скоро изменится», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает #, Музей ковра – одна из самых знаменитых культурных жемчужин Баку. Это — один из современных и инновационных музеев Азербайджана, сотрудничающий с ведущими музеями мира и привлекающий большое количество туристов. Многочисленные награды и международные сертификаты, которые регулярно присуждаются нашему музею, лишний раз свидетельствуют о признании азербайджанского музея мировой сокровищницей с богатейшей коллекцией.

«В эти радостные дни, когда наш трехцветный флаг гордо реет над освобожденными территориями, Азербайджанский национальный музей ковра, как всегда, выполняет свою миссию – осуществляет работу в информационной сфере с целью распространения культурного наследия Карабаха во всем мире», — пишет Ш.Меликова, напоминая, что в Азербайджанском национальном музее ковра хранятся старинные карабахские ковры и другие экспонаты, имеющие отношение к Карабаху.

Наряду с этим, музей каждый день публикует интереснейшие сведения о декоративно-прикладном искусстве Карабаха на своих страницах в социальных сетях на трех языках, — азербайджанском, английском и русском, с целью охвата как можно большей аудитории.

Так, по понедельникам, в рубрике «Летопись карабахских ковров», приводятся сведения о ворсовых и безворсовых ковровых изделиях Карабаха.

По вторникам, в рубрике «Душа просится в Карабах…», выставляются архивные фотографии живописных уголков Карабаха и этнографический материал.

По средам, в рубрике «Карабах – земля художников», можно увидеть одежду, украшения и изделия декоративно-прикладного искусства, связанные с Карабахом.

По четвергам, в рубрике «Карабах, увековеченный в эскизах» музей демонстрирует своим подписчикам эскизы по мотивам карабахских ковров, автором которых является народный художник Лятиф Керимов, познакомивший мир с искусством азербайджанского ковроткачества.

Интересная информация об известных деятелях Карабаха представлена по пятницам, в рубрике «Сияет подобно жемчугу».

«Информация, представленная в этих разделах – о природе, истории, этнографии, ковроткачестве, являющимся национальным и культурным наследием, и других сферах искусства Карабаха – дает также широкое представление о наших знаменитостях посетителям со всего мира», — подчеркивает Ш. Меликова.