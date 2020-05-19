Шимон Бриман: «Иордания может говорить все, что хочет»

Интервью # с главой отдела Восточной Европы Хайфского Университета, политологом Шимоном Бриманом.

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента страны Реувена Ривлина, что формирование коалиционного правительства из представителей партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» завершилось по итогам парламентских выборов. Как Вы считаете, насколько долгим будет век этого, нового правительства?

— Коалиционное правительство было сформировано на днях. Оно уникально тем, что в его состав вошло сразу два премьер-министра. Это действующий премьер Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, который, как уже сейчас известно, сменит его на данном посту через полтора года. Такого двойного правления не было никогда в истории Израиля. Кроме того, я должен признать, что это самое раздутое правительство в истории Израиля — 36 министров после 24-х в прошлом составе. В некотором смысле это является формой политической коррупции, потому что новые министерства и должности создавались под конкретных людей для присоединения их партий к коалиции. Кстати, израильтяне с чувством юмора отнеслись к раздутому правительству — сразу появились десятки шуток на тему высосанных из пальца министерств, типа «министерство по делам развития и укрепления общин». Мы восприняли с юмором вынужденное увеличение бюрократии. При этом, думаю, что это правительство отработает весь положенный срок. По той простой причине, что две крупнейшие партии заинтересованы в сохранении.

— Есть ли прямая связь между визитом в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео и формированием коалиционного правительства?

— Госсекретарь США Майкл Помпео специально прилетел в Израиль за день до приведения к присяге нового правительства нашей страны, чтобы обсудить все политические вопросы, в том числе и связанные с противодействием угрозы со стороны Ирана, а также план урегулирования на Ближнем Востоке, который президент США Дональд Трамп называет «Сделкой Века». Думаю, что Помпео также передал настойчивый совет Трампа прервать политические и экономические отношения с Китаем. Нужно признать, что наличие у Израиля крепких, всесторонних и взаимовыгодных отношений с Китаем, вызывает определенную ревность у действующего президента США. Сейчас, Соединенные Штаты, по сути, поставили Израиль перед выбором, требуя определиться с кем он — с США или с Китаем? Очевидно, что Израиль сделает выбор в пользу США.

— Каковы основные проблемы, стоящие перед новым правительством?

— В первую очередь — это поиск средств, необходимых для восстановления экономики и ликвидации безработицы. За два месяца карантина, вызванного коронавирусом, уровень безработицы в Израиле вырос с самой низкой отметки в истории государства до самой высокой — с 4% до 26,4% на пике коронавируса. Огромное количество бизнесменов разорилось или приостановило свою работу. Решение проблем всех тех, кто полностью лишился заработка и максимально пострадал за эти два месяца — главная задача нового правительства.

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Каковы юридические и правовые обоснования этого шага?

— Аннексия территорий, на которых и без того уже десятки лет находятся еврейские города и поселения, является самым разумным и очевидным шагом. Я лично очень жду распространения суверенитета Израиля на те территории, где, повторюсь, и так давно уже живет более полумиллиона граждан нашей страны. Территории, на которых проживает арабское население, по прежнему, останутся вне суверенитета Израиля. В Израиле к предстоящему событию относятся как к историческому. Такому, как присоединение Голанских высот, которое стало важнейшей вехой в истории нашего государства. Естественно, что все эти действия Израиля скоординированы с администрацией президента США Дональда Трампа.

— Иордания и ряд иных государств, уже заявили о готовности воевать с Израилем в случае реализации того, о чем заявил Нетаньяху. Готов ли Израиль к войне, как в Вашей стране вообще расценивают ее угрозу?

— Мнение Иордании и иных государств региона на сей счет, мы обязательно выслушаем и примем к сведению. Но никаких реальных последствий для Израиля реализация плана по распространению суверенитета нашего государства на территорию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине, уверен, не будет. Очевидно, что королевство Иордания, в реальности, является очень слабой страной, сильно зависящей от поддержки Израиля. Мы поставляем им воду, обеспечиваем их безопасность. В этих условиях, Иордания может говорить все, что хочет. Для нас же важнее интересы и безопасность Израиля.

— Тем временем, страны-члены Евросоюза также убеждены, что властям Израиля следует отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Как Вы прокомментируете это заявление, к каким осложнениям все это может привести в отношениях между Израилем и ЕС?

— Вся история взаимоотношений Израиля с Евросоюзом пропитана постоянными упреками в наш адрес со стороны ЕС. В реальности, ЕС крайне несправедливо относится к Израилю, всячески помогая нашим противникам. На мой взгляд, и в этот раз Евросоюз примет какие-то анти-израильские резолюции. Но ничем серьезным для Израиля это не чревато. В том числе и потому, что наше государство ощущает всяческую поддержку США, которые являются мировой сверхдержавой.