Шеф Пентагона, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от решения всех членов альянса, сообщает сайт Пентагона, где велась трансляция переговоров Остина с его австралийским коллегой Ричардом Марлзом.

«Мы привержены поддержке политики «открытых дверей» НАТО, но то, как это происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами [НАТО], которые проводят голосование, а также страной, которая стремится [присоединиться к альянсу]», — заявил Остин.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что стремление Украины вступить в НАТО – не ключевой вопрос на текущий момент.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО «обнулит» ошибки Запада, допущенные с 2008 года.