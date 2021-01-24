Шеф Пентагона обсудил с британским коллегой угрозы»исходящие от России

Новый министр обороны США Ллойд Остин обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом тему противостояния Китаю и угрозы, связанные с РФ, сообщает в субботу Пентагон.

«Министры обменялись мнениями по стратегическим вопросам, в том числе — по борьбе против COVID-19. Они обсудили опасения, связанные с усилением Китая, угрозы, связанные с Россией, а также — операции в Ираке и Афганистане», — говорится в заявлении.

Остин ранее на этой неделе был утверждён на посту главы Пентагона сенатом США. (interfax.ru)

| 2021-01-24T03:40:48+04:00 24 января 2021, 10:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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