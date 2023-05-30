«С нетерпением жду продолжения обсуждения нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Кишиневе». Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер глава Совета Евросоюза Шарль Мишель накануне этой встречи.

«Необходимо подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также для продвижения вперед в деле делимитации границ, чтобы снизить риски в приграничных районах.

Диалог между Баку и армянами, проживающими в бывшей НКАО, об их правах и безопасности сейчас имеет решающее значение. Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта раны заживают не сразу. Нужны смелые решения», — написал Мишель.

Таким образом, он фактически очертил тему переговоров: права армян Карабаха и отказ Баку от силового решения. (Turan)