Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его напрямую пообщаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Евросовете.

Отмечается, что телефонные переговоры между Путиным и Мишелем состоялись после визита председателя Евросовета в Киев 20 апреля, где он встретился с президентом Украины.

Позднее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с Мишелем обсудил усиление санкций против России и помощь Украине.