Шарль Мишель обсудил с Путиным арест Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест Алексея Навального и изложил позицию Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонного разговора.

«Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального», — отмечается в нем.

Шарль Мишель сообщил Путину, что лидеры 27 стран ЕС на саммите в марте обсудят отношения с Москвой. «Председатель Евросовета проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией», — говорится в документе.

Кроме того, Шарль Мишель и президент РФ обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Глава Евросовета и президент РФ также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности.

Кремль о разговоре Путина и Мишеля пока не сообщал. (ТАСС)

| 2021-01-22T14:35:35+04:00 22 января 2021, 15:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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