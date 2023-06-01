Состоялась очень хорошая встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Франции Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщает АПА, об этом говорится в пресс-релизе президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля по итогам встречи.

«У нас была возможность обсудить все темы, которые мы затронули в Брюсселе в мае. У нас была возможность обсудить наши связи, безопасность, разграничение границ и мирное соглашение. Эта встреча была очень хорошей подготовкой к следующей встрече 21 июля в Брюсселе. Это означает, что мы много работаем и намерены поддержать все позитивные усилия по нормализации отношений. В то же время было заявлено, что мы намерены еще раз пригласить президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона в рамках предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Испании. Это означает, что со стороны ЕС мы сделаем все, чтобы помочь в направлении нормализации отношений, добиться большего прогресса», — заявил Мишель.