Шахин Мустафаев совершил визит в Россию

Делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым совершила визит в Российскую Федерацию. Как передает Report, в рамках визита азербайджанская делегация встретилась с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Российской Федерации Алексеем Оверчуком. На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере экономики, торговли, автомобильного транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Стороны также обсудили другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

| 2020-12-26T19:08:48+04:00 26 декабря 2020, 19:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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