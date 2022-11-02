3 ноября на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) состоится торжественное открытие аудитории азербайджанской литературы имени выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Организатором данного мероприятия является региональная Национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области во главе с Эльшаном Ибрагимовым.

Целью и назначением аудитории являются презентация азербайджанской литературы VII-XXI веков, демонстрация обширных азербайджано-российских литературных связей как залога дружбы народов и отражение влияния азербайджанской литературы на мировую культуру.

Этот значимый шаг в деле пропаганды азербайджанской культуры уже вызвал соответствующую болезненную реакцию у недоброжелателей Азербайджана. Так, малотиражное издание «Волна Каспия», специализирующееся на антиазербайджанской пропаганде,назвало предстоящее открытие данной аудитории в РУДН «позорным событием».

По мнению малотиражки, Низами Гянджеви якобы был этническим персом, не написал ни строчки на азербайджанском языке, а свои произведения создавал на персидском языке. Недоброжелатели также порекомендовали посольству Ирана провести «образовательно-воспитательную» работу не только с руководством РУДН, но и с министерством образования Российской Федерации, которое ответственно за качество образования российских студентов.

Комментируя этот информационный выпад, Эльшан Ибрагимов в беседе с # заявил, что аудитории РУДН было специально дано имя Низами Гянджеви.

«РУДН не является обычным университетом. В нем наряду с российскими обучаются и иностранные студенты из азиатских и африканских стран. Мы могли бы дать аудитории имя другого азербайджанского литератора. Например, Мирзы Фатали Ахундова, у которого были связи с представителями русской литературы. Однако мы остановились на имени Низами Гянджеви. Стоит открыть «Википедию», как видишь, что Низами представляют как персидского поэта. По этой причине наш выбор пал на имя выдающегося поэта. Нашей целью было в лишний раз доказать, что Низами Гянджеви является азербайджанским поэтом», — заявил он.

По словам Э.Ибрагимова, он не видит ничего удивительного в том, что его инициатива вызвала подобную реакцию со стороны недоброжелателей Азербайджана.

«Использовать в качестве убедительного аргумента факт того, что раз Низами Гянджеви творил на персидском языке, значит он был персом, несерьёзно. В XII веке уже не было персидской государственности и все разговоры о том, что писавшие на персидском языке Низами Гянджеви и другие деятели принадлежат сугубо персам, неверно. В эпоху Низами Гянджеви его родной город Гянджа был в составе тюркского государства. Сам поэт в своих произведениях неоднократно утверждал, что он тюрок. Низами в своих стихах часто использовал тюркские слова. Я неоднократно в России сталкивался с тем, что многие считают нашего Низами персидским поэтом. Однако существуют множество фактов того, что Низами был тюрком.

Кстати армянская поэтесса Мариэтта Шагинян очень лестно отзывалась о Низами Гянджеви, называя его азербайджанским поэтом. Ирония заключается в том, что сама Шагинян творила на русском языке, но от этого армяне не называют ее русской поэтессой. А вот творившего на персидском языке Низами они без всяких раздумий причисляют к этническим персам», — сказал Э.Ибрагимов.