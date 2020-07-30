СГБ задержало обвиняемых в шпионаже супругов

В результате проведенных Службой государственной безопасности контрразведывательных мероприятий и следственных действий были установлены обоснованные подозрения в государственной измене граждан Азербайджанской Республики — Аббасгулиева Габиба Абил оглу и его супруги Аббасгулиевой Ламии Эльхан гызы в виде шпионажа.

Как сообщили АПА в СГБ, было установлено, что Габиб Аббасгулиев и Ламия Аббасгулиева, привлеченные органами зарубежных спецслужб к сотрудничеству в обмен на материальный интерес, действуя в ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, на основании поручений, данных им на тайных встречах с представителями органов иностранных спецслужб на территории различных стран, регулярно собирали и предоставляли им информацию, составляющую государственную тайну.

Габиб Аббасгулиев и Ламия Аббасгулиева были привлечены к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.