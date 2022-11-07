В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется информация в связи с Нахчываном провокационного характера.

Как сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в последнее время в соцсетях от имени так называемого «Нахчыванского народного движения Ирана» распространяются фиктивные «обращения от имени местного населения» о том, что якобы «по вине азербайджанских властей население Нахчыванской Автономной Республики испытывает серьезные трудности в вопросах безопасности, науки, продовольствия» и его якобы «желании добровольно войти в состав Исламской Республики Иран и в связи с этим размещении иранских ВС на территории Нахчывана».

СГБ заявляет, что подобные провокации, целенаправленно совершаемые против Азербайджана в последние дни, серьезно расследуются и принимаются соответствующие меры. «Распространение подобной бредовой и провокационной информации известными кругами, занимающими враждебную позицию по отношению к нашей стране, неприемлемо и вызывает чувство отвращения у наших граждан. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантом безопасной и благополучной жизни населения на всей территории страны, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, которая является неотъемлемой частью страны», — говорится в заявлении.