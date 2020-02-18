«Северный поток» — новые аргументы против

Новый поворот в деле «Северного потока-2». Возможно, реализация проекта этого российского газопровода в сердце Европы окажется еще менее вероятной, чем это стало казаться после недавнего ввода американских санкций против него. Это стало понятно после интервью, которое дала Deutsche Welle сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Союз 90»/«зеленые» Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Как отмечает немецкое агентство, ее партия не первый месяц занимает в опросах второе место по популярности в Германии, что делает ее вероятным участником следующего коалиционного правительства. В случае прихода к власти представитель «зеленых», в том числе и Бербок, может стать министром иностранных дел ФРГ. Выборы в Бундестаг пройдут в 2021 году, но на фоне смены руководства в правящем консервативном Христианско-демократическом союзе, эксперты не исключают и досрочного голосования.

Так вот, на полях Мюнхенской конференции по безопасности сопредседатель немецких «зеленых» Бербок рассказала, что она против отмены санкций в отношении России и против «Северного потока-2».

По ее словам, санкции могут быть ослаблены только тогда, когда будут сдвиги в мирном процессе: «Санкции – не самоцель, это была четкая реакция на аннексию Крыма, что было нарушением международного права, на вторжение в Восточную Украину».

Она заявила также, что давно критиковала «Северный поток-2», задолго до президента США Трампа, — по трем причинам. «Во-первых, мы находимся на пути трансформации в области экологии, мы должны прийти к возобновляемой энергии. То есть политика Европейского Союза не направлена на трубопроводы для ископаемых видов топлива, которые строятся на будущие десятилетия. Второй пункт касается того, что после аннексии Крыма и на фоне ситуации в Восточной Украине этот трубопровод активно использовался для дестабилизации Украины, а именно – в качестве альтернативы нынешнему газопроводу через Украину. Третий аспект критики с самого начала заключался в том, что наши соседи по ЕС, например Польша, четко дали понять, что они воспринимают этот газопровод как посягательство на свою безопасность».

По ее словам, если ее партия придет к власти, они и в дальнейшем будут делать все, чтобы «Северный поток-2», если он не будет соответствовать европейским законам, так и не был реализован.

Даже без этого известно, что прокладка на Балтике оставшихся 160 километров проекта может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики. Теперь их призвано заменить судно «Академик Черский», но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

А тут еще «оптимизма» добавил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», отметил чиновник. По его убеждению, «Газпром» столкнулся вовсе не с короткой задержкой при строительстве, а с большой технологической проблемой.

«Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий», — заявил Дэн Бруйетт на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить», — добавил он.

Конечно, для путинской России завершение проекта «Северный поток-2» — это определенный вызов, который она уже не может не принять. Однако, это вовсе не значит, что ему нельзя поставить и надежный заслон.

Что если Анналена Бербок действительно станет главой МИД ФРГ, то есть ее партия войдет в правящую коалицию? Может быть, этот политик консолидируется с США и не даст достроить российский проект. Вот это будет любопытный итог затянувшейся истории.