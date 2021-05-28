Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский оценил влияние, которое может оказать проект «Северный поток — 2» на ситуацию в Евросоюзе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Северный поток — 2» – это газовая бомба, заложенная под европейской интеграцией. Этот проект действительно взорвет или может взорвать Европейский союз», — сказал Щерский.

Глава бюро также выразил обеспокоенность тем, что когда Россия завершит строительство проекта, в Европу будут поступать большие объемы российского газа, из-за чего Германия окажется в зависимом положении от поставок Москвы. Щерский считает, что таким образом Кремль получит больше рычагов давления на политику и экономику Евросоюза.