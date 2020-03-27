Северная Македония официально стала членом НАТО

27 марта Северная Македония официально стала членом НАТО, сообщает сайт Североатлантического альянса.

Документ о присоединении к Североатлантическому договору передан в Государственный департамент США в Вашингтоне. Штаты являются депозитарием соглашения о создании Альянса.

«Северная Македония сейчас стала частью семьи НАТО, семьи из 30 стран и почти 1 млрд. Семьи, основанной на уверенности в том, что независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы сильнее и безопаснее вместе», – заявил, выступая в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Официальная церемония поднятия флага Северной Македонии возле штаб-квартиры Альянса состоится 30 марта.

Балканское государство стало 30-м членом НАТО. О желании стать членом НАТО в Скопье заявили в 1993 году. В 1999-м году страна получила план действий относительно членства.

Долгое время вступление страны в НАТО блокировала Греция, требуя, чтобы было изменено ее название (Македонией также называется исторический регион Греции). Этот спор был урегулирован осенью 2018 года: Македония стала Северной Македонией. Вскоре после переименования, 6 февраля 2019 года, 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Северной Македонии.

Все парламенты государств-членов ратифицировали документ, последней это сделала 17 марта 2020 года Испания, после чего протокол вступил в силу.

24 марта Европейский союз официально объявил о старте переговоров о вступлении с Северной Македонией.