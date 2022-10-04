Северная Корея после пуска баллистической ракеты средней дальности в сторону Японии не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.

«Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9 часов утра (4:00 по бакинскому), в то время как военная горячая линия работала в обычном режиме», — сказал представитель министерства.

Он также добавил, что правительство пытается выяснить причину и не исключает возможность технической проблемы.

Как отмечает агентство, Северная и Южная Кореи проводят телефонные переговоры два раза в день по каналу совместного офиса связи.

Министерство объединения является ведомством правительства Южной Кореи. Оно занимается различной деятельностью, направленной на воссоединение Кореи, в том числе координирует межкорейский диалог на всех уровнях: в политической, экономической, военной и гуманитарной областях.

4 октября КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. В Японии сообщили, что она упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Тихом океане.

Как заявлял министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, запущенная КНДР ракета преодолела максимальное расстояние за все время испытаний — около 4 600 км. Максимальная ее скорость достигала более 20 тыс. км/ч.