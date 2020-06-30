Сеул намерен добиваться денуклеаризации Корейского полуострова

Республика Корея продолжит усилия, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе. Об этом заявил во вторник представитель южнокорейского министерства объединения на мероприятии, посвященном первой годовщине встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме на границе двух корейских государств.

«Правительство Республики Корея надеется на достижение денуклеаризации и прочного мира и продолжит прилагать усилия для этого», — подчеркнул чиновник.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.(ТАСС)