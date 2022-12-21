Экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его дочерей Ануш и Сатеник пригласили в Антикоррупционный суд по делу о незаконно нажитом имуществе, сообщают армянские СМИ.

Первое заседание суда назначено на 19 января 2023 года.

В тот же день в суд вызваны племянник бывшего президента Нарек Саргсян и его жена Анна Никоян.

В суде напомнили, что неявка на заседание – не препятствие для рассмотрения дела.

Брат третьего президента Армении Левон Саркисян, его дочь Ани и сын Нарек также обвиняются в незаконном обогащении, сокрытии имущества, подлежащего декларированию. В отношении Левона Саргсяна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест. Ани и Нарек Саргсяны находятся под подпиской о невыезде.