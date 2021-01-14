«Серый кардинал» ушел, оставив после себя массу вопросов…

Да, уходя из большой политики «серый кардинал» грузинской партии власти, Бидзина Иванашвили оставил после себя массу вопросов. Теперь аналитики и политологи, особенно, специалисты по сравнительной политологии Южно-Кавказского региона стараются выяснить мотивы внезапного решения грузинского миллиардера и политика.

Дело в том, что руководимый им политический альянс выиграл последние парламентские выборы, хотя оппозиция считала, что пропорциональная система власти приведет к полному краху – поражению действующей власти, т.к. партийный спектр последней считался весьма уязвимым.

Нет, выборы были выиграны, причем с большим перевесом, и многие, даже некоторые представители оппозиции сочли, что политический альянс экс-президента Саакашвили полностью и окончательно проиграл и триумфальное возвращение последнего в Грузию больше не состоится.

Но вдруг различные СМИ распространили заявление Иванишвили об уходе из большой политики. Первое, что пришло в голову, что это надо воспринимать, как жертву для установления политической солидарности и консенсуса в стране, т.к. оппозиционная партия «Национальное движение» отказывается принять участие в работе нового парламента.

Но эксперты не исключают и другие мотивы. Скоро приступит к исполнению своих обязанностей американский президент Джо Байден, который во время выборов выступал с весьма резкими заявлениями в адрес России.

Думается, что на Россию обрушится не только волна различных санкций, но США усилят свое влияние в таких странах, как Грузия, Украина и Молдова.

Тут надо особенно выделить Грузию, т.к. последняя проводит политику безоговорочной поддержки американских инициатив.

Помнится, в свое время в ООН буквально несколько стран поддержали решение Трампа по Иерусалиму и одной из этих стран была Грузия. Надо сказать, что после Саакашвили внешнеполитический курс Тбилиси почти не изменился, с НАТО и ЕС подписаны масса документов, которые позволяют называть Грузию уже неформальным членом НАТО и ЕС.

Но в отличие от времен Саакашвили, открытого противостояния с Россией также не было. Теперь считается, что с приходом к власти Байдена всем придется сделать выбор между Россией и США.

Дело в том, что Иванишвили в первую очередь является бизнесменом и миллиардером, и бизнес его в основном связан с Россией, поэтому можно сказать, что он уже сделал свой выбор и покинул большую политику.

Тут есть еще один момент. Не исключено, что победа Азербайджана во Второй Карабахской Войне не осталась незамеченной грузинами. С самого начала своей политической карьеры Иванишвили обещал, что он установит новые отношения с Россией. Но увы! Грузины этого не дождались. Конечно, определенное смягчение произошло, но кардинальных изменений не последовало.

Теперь же все увидели, что с Россией можно по-другому договориться и сотрудничать. В отличие от Армении, Азербайджан не пошел на сверхтесное сближение с Россией, не стал «военным форпостом» Москвы. В отличие от Грузии, он не стал на путь интеграции с НАТО, выбрал нейтральный военно- политический статус.

Даже российская и натовская военные элиты с уважением отнеслись к выбору Баку, и соответствующие встречи между военными руководствами обоих военных блоков проводились в столице Азербайджана.

Безусловно, это есть результат успешного внешнеполитического курса Баку, который детально изучается в соседних странах, особенно в Грузии. Иванашвили не удалось выстроить новые отношения с Москвой, поэтому в абхазском и южноосетинском военно-политическом театре все осталось как прежде: Тбилиси полностью потерял контроль над этими территориями.

Вдобавок, несмотря на довольно тесное сближение с НАТО и ЕС, страна все-таки еще не стала официальным и равноправным членом этих организаций, что также прибавляет определенные негативы-минусы в политические ресурсы «серого кардинала» — Иванашвили.