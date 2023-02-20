Вместо закупки российских истребителей, которая обсуждалась с прошлого года, Сербия планирует приобрести французские Rafale, сообщил в понедельник президент страны Александр Вучич.

Обслуживать российские МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, по словам Вучича, стало невозможно. «Из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями», — пояснил он, добавив, что несмотря на сложности с российскими поставками, Сербия планирует продолжить модернизацию вооруженных сил, передает Bloomberg.

Военный бюджет 2023 года с текущих 1,5 млрд евро может быть увеличен на 700 млн евро, сообщил Вучич на выставке вооружений IDEX 2023, проходящей в Абу-Даби. Дополнительные средства, по его словам, пойдут на модернизацию танков, закупки БМП и дронов, а также французские самолеты. Сделка обойдется в 3 млрд евро, если переговоры завершатся успешно, сообщил Вучич.