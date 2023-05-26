Представители сербского меньшинства в Косово попытались в пятницу не пустить в муниципалитет недавно избранного мэра города Звечан на севере страны. Сербы, компактно проживающие в регионе, бойкотировали прошедшие в апреле выборы и не признали их результаты. Активисты пообещали не пускать в офис нового мэра Илира Печи и других албанцев, победивших на выборах.

Полиция вступила в противостояние с протестующими, применила свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, пишет Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Печи сообщил KosovaPress, что в итоге попал в офис, «внутри здания все под контролем», хотя «на улице есть некоторое недовольство».

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и переместить некоторые части ближе к границе с Косово. Министр обороны Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово «драматичной».

Вучич выдвигал войска к границе с Косово и в прошлом году. В августе в стране, независимость которой в Белграде до сих пор не признают, вспыхнули беспорядки после решения правительства о замене проживающими в стране сербами автомобильных номеров на косовские (номера выдавали власти Сербии). Около 50 000 этнических сербов воспротивились, стали строить баррикады и блокировать дороги, начались столкновения с полицией. В ноябре Евросоюз помог уладить конфликт: власти Косова отозвали требование о смене номеров, а Сербия согласилась не выпускать таблички, на которых будут обозначения косовских городов.

Нынешние беспорядки в Звечане — первые крупные в этом году. В Косово находится миротворческий контингент НАТО из 3800 военнослужащих, которые должны не допустить возможного перерастания беспорядков в вооруженный конфликт. (moscowtimes.ru)