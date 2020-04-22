Сенатский Комитет подтвердил выводы о вмешательстве РФ в выборы

Возглавляемый республиканцами комитет по разведке Сената США подтвердил верность выводов американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа. Задачей комитета являлся не поиск новых доказательств, а выяснение, насколько подготовленный в 2017 году доклад спецслужб являлся достоверным источником. Комитет не нашел причины сомневаться в заключениях о российском вмешательстве.

«С приближением президентских выборов 2020 года сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были готовы к опасности вмешательства вражеских зарубежных сил», — заявил глава комитета Ричард Берр, назвав вмешательство из России «новым нормальным состоянием» американской политики.

Между тем сенаторы-демократы еще 25 февраля призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. (DW)