Сенаторы США опасаются вмешательства КНР в выборы президента через TikTok

Американские сенаторы попросили администрацию американского президента Дональда Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее письмо они направили главам ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США. В нем сенаторы перечислили случаи предполагаемого использования приложения для манипулирования политическими дискуссиями.

По их мнению, Пекин управляет политическими дискуссиями, чтобы ввести в заблуждение американцев и добиться желаемых результатов.

При этом 21 июля официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что данные США о вредоносности TikTok не соответствуют действительности.(Газета.Ru)