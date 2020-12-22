Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов

Сенат США вслед за палатой представителей принял в понедельник пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.

Белый дом и представители Республиканской и Демократической партий в обеих палатах конгресса в минувшие выходные достигли соглашения по объему экономической помощи. Пакет стимуляционных мер принят вместе с бюджетом страны на 2021 финансовый год. Ранее в понедельник документ приняла Палата представителей конгресса, теперь он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.