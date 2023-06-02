Сенат США большинством голосов принял законопроект по потолку госдолга.

Об этом сообщает # со ссылкой на американские СМИ.

За законопроект, который был разработан в результате переговоров американского президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, проголосовали 63 сенатора, 36 выступили «против».

После одобрения обеими палатами (Палата представителей законопроект уже одобрила) инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.