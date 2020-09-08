Семью Кашикчи удовлетворили вынесенные по его убийству приговоры

Семья Джамаля Кашикчи считает справедливыми вынесенные в понедельник приговоры по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на адвоката семьи.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Кашикчи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
По данным телеканала, семья покойного журналиста назвала окончательные приговоры в отношении восьми человек «справедливым решением». Отмечается, что семья сочла, что приговоры «представляют собой сдерживающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были».