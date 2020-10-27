Съемочная группя “Евроньюс” попала под ракетный обстрел армян

Чудо спасло съемочную группы телеканала “Евроньюс” от гибли 26 октября. Автомобиль группы был обстрелян армянами вблизи села Талыш на севере Карабаха противотанковой ракетой «Корнет».

Репортаж, в котором запечатлен момент атаки, был показан в тот же день на “Евроньюс”.

Помощник главы государства Хикмет Гаджиев, расценил обстрел съемочной группы , как «агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики». К счастью, ракета прошла в нескольких сантиметрах от автомобиля, а его части повредила автомашину.

Гаджиев отметил, что машина имела логотип «Euronews», но обстрел противотанковой управляемой ракетой был целенаправленным.

Видео обстрела показано здесь (https://ru.euronews.com/video/2020/10/26/sugovushan-report-n-karabach).

Это уже не первый обстрел журналистов со стороны армянских сил и не только в самом Карабахе, а далеко за его пределами – Тертере, Агдаме, Агджабеди и Гяндже. (Туран)