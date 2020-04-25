Семьи разбиваются о карантин: число разводов может резко увеличиться

Карантин стал для многих испытанием на прочность, и, как оказалось, не во всех семьях находиться в компании друг друга сутками напролет в радость.

В Китае после самоизоляции многие семейные пары пошли подавать на развод. Такая тенденция, как говорят эксперты, может иметь место и в других странах, в том числе в Азербайджане.

Психолог Азад Исазаде заявил #, что карантин увеличил число случаев бытового насилия и в странах Европы, и в странах Азии. Как следствие, стало больше желающих развестись. Нельзя исключить, что подобный сценарий может произойти и в нашей республике, тем более что в Азербайджане также наблюдают всплеск домашнего насилия за последнее время.

«Почему это происходит? Причин несколько. Например, женщина, сидя дома, получает тот же доход, что и раньше, а ее муж потерял работу. На ней сейчас и зарабатывание денег и основная часть быта. Даже если жена ведет себя умно и не дает мужу понять, что он больше не добытчик, он сам это осознает, и боится перестать быть главой семьи, утратить свой авторитет. Кто-то справляется с этим, понимая, что родные должны поддерживать друг друга в сложной ситуации. А какой-то процент лиц мужского пола начинает демонстрировать свое превосходство при помощи кулака», – говорит он.

Но бытовое насилие – это видимая часть айсберга. Как правило, говорят о физическом, очевидном насилии, однако есть и насилие психологическое, эмоциональное. Карантин во многих семьях внес существенные коррективы в распорядок дня, и выяснилось, что далеко не все, даже самые любящие пары, могут быть вместе 24 часа в сутки каждый день.

«Раньше супруги посвящали много времени деятельности вне дома и своим увлечениям – работе, спорту, общению с друзьями. У каждого была своя отдушина: у мужчины, скажем, футбол, а у женщины – посещение салона красоты. А во время карантина порой даже не было возможности просто прогуляться. Это, – подчеркивает Исазаде, – вроде бы мелочи, но мелочи привычные, и когда их нет, их отсутствие ощущается. Даже шоппинг уже не доставляет прежнего удовольствия, и превратился в монотонную процедуру закупки максимально большого количества продуктов».

Супруги стали чаще слышать советы, претензии и нравоучения от своих половинок. Раньше им было куда приложить энергию, сейчас некоторые тратят ее на выяснения, которые приводят к конфликтам. Поводом может быть что угодно, даже телевизор. Он хочет смотреть политическое ток-шоу, она – сериал.

В напряженной обстановке, как подчеркивает психолог, замечается то, что не замечалось ранее, например, что у мужа из ушей растут волосы, а жена храпит. Люди ищут и находят друг в друге недостатки, которые начинают раздражать.

«Надо учитывать и то, что в условиях карантина немало тех, кто перестал следить за собой, как раньше. Мужчины могут реже бриться или не бриться вообще, а женщины не вылезать из удобной пижамы. Постепенно они теряют былую привлекательность в глазах друг друга», – отмечает эксперт.

Большинство из тех, у кого происходят конфликты от постоянного сидения дома, конечно, не разведутся, считает Исазаде. Когда жизнь вернется в прежнее русло, отношения нормализуются. Тем не менее, число разводов после карантина увеличится. Пойдут подавать на развод те, у кого сложности начались еще до него.

«Не случись вынужденной изоляции, они возможно прожили бы вместе еще пару лет, а так — разбегутся уже сейчас. Карантин сжал время. Летом, когда, надеюсь, можно будет расслабиться и отдохнуть, напряжение спадет, а вместе с ним и волна разводов. Однако некоторые эксперты предрекают еще несколько волн эпидемии осенью и зимой, а значит — надо быть готовыми к тому, что карантинные меры вернутся. Если в начале думали больше о медицинском обеспечении, то сейчас, когда с этим ситуация нормализовалась, надо подумать о социальных и психологических последствиях карантина», – уверен психолог.

Если будет вторая волна эпидемии, то трещины в отношениях, появившиеся сейчас, могут расшириться. Чтобы не довести дело до разрыва из-за пребывания в карантине, нужно, по словам Исазаде, обсуждать друг с другом все, вплоть до меню, составлять план на день, решать что посмотреть, чтобы это было интересно всем членам семьи.

«Социологи и психологи должны подумать над тем, как сплотить семьи в такой ситуации. Нужно, – уверен психолог, – готовить телевизионные передачи для семей и устраивать состязания по интернету. Раньше была передача «Мама, папа, я — спортивная семья». Сейчас, конечно, в условиях пандемии она не актуальна, но можно взять ее за идею. Организовывать онлайн соревнования, например, по лепке пельменей на скорость, по рисованию. Такие конкурсы должны проводиться на муниципальном и районном уровнях».

По словам психолога, необходимо понять, что коронавирус – это надолго и семьям придется более тесно, чем раньше, взаимодействовать друг с другом.