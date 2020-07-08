Семьи, погибших в борьбе с коронавирусом, получат страховку

В Азербайджане растет число случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных все чаще представители тех профессий, кто напрямую связан с борьбой с пандемией. Есть также случаи, когда заражения среди врачей и полицейских привели к летальным исходам.

Так, 6 июля 2020 года СМИ сообщили о гибели от коронавируса двух сотрудников полиции. В тот же день средства массовой информации распространили новость о смерти от коронавируса хирурга Астаринской центральной больницы Кямиля Алиева.

Во времена СССР в случае смерти кормильца при выполнении своих профессиональных обязанностей его семье выплачивалась пенсия в размере ежемесячной заработной платы.

Как сообщил # известный адвокат Асабали Мустафаев, тенденции законодательства СССР продолжают жить и в Азербайджане. «В случае смерти полицейского во время выполнения служебного долга его семья получает пенсию в размере его заработной платы. Семье полицейского также полагаются дополнительные выплаты. Если же представители других профессий умирают в результате болезни, «заработанной» во время выполнения своих профессиональных обязанностей, его семья получает ежемесячную страховку в размере заработной платы», — сказал Асабали Мустафаев.

Юрист Азер Гулиев дал более подробную информацию. По его словам, ежемесячная страховка семье работника в размере его заработной платы полагается в следующих случаях: если на его попечении находится несовершеннолетний ребенок, если его сын или дочь является студентом, и если его супруга является инвалидом.

«Однако учреждение, в котором он работал, может выступить с иском и оспорить то, что смерть работника стала результатом болезни, прихваченной на работе. В этом случае должна быть назначена экспертиза, которая и должна установить причину смерти работника», — сообщил # юрист Азер Гулиев.

Как заявил пресс- секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, связь причины смерти сотрудника с профессией определяется клиникой профессиональных заболеваний Научно – исследовательского института имени Вели Ахундова. Для предоставления страховой выплаты необходимо наличие мнения этого института.

«Предоставление семьям сотрудников полиции страховой выплаты в случае их смерти при выполнении профессиональных обязанностей регулируется законом «Об утверждении Положения о прохождения службы во внутренних войсках»», — сообщил Талыблы.

По словам профессора, доктора медицинских наук Адиля Гейбуллы, если врач заболел и умер, находясь в больнице, в которой размещены больные коронавирусом, то его семье должна быть выплачена ежемесячная страховка в размере заработной платы.

«Пока проблем с установлением связи смерти врачей с выполнением своих профессиональных обязанностей не было. Но они обязательно появятся, потому, что врачей, умерших от коронавируса, все больше и больше», — считает Адиль Гейбулла.