В синагоге, расположенной в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. Об этом пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на израильскую полицию и службу скорой помощи.

По информации издания, еще десять человек получили ранения. Медики оказывают первую помощь пострадавшим.

Теракт устроил житель палестинского лагеря беженцев Шуафат, находящемся в этой части города.

«Полиция сообщила, что нападавший был жителем лагеря беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Как пишет Times of Israel, также ссылаясь на полицию, нападавший подъехал на автомобиле к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима и открыл огонь из пистолета. Затем стрелок скрылся с места происшествия. Он направился в сторону арабского района Бейт-Ханина. Примерно в километре от него террорист столкнулся с полицейскими, которых вызвали на место происшествия.

Как сообщает полиция, нападавший был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, при попытке бегства.

МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение на синагогу в Израиле.

Об этом сообщается на странице МИД в Twitter.

«Решительно осуждаем теракт в синагоге в иерусалимском районе Неве Яаков.

Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.