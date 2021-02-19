Село Биринджи Алыбейли Зангиланского района — ВИДЕО Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Биринджи Алыбейли Зангиланского района. Редакция| 2021-02-19T10:45:43+04:00 19 февраля 2021, 11:02| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Кадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района - ВИДЕОПарад Победы в Баку: Выступления президентов…Видеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района - ВИДЕОКадры из освобожденного от оккупации села Гараджаллы… В рубрике В Тертере мужчина подорвался на мине Gallery В Тертере мужчина подорвался на мине 18 февраля 2021, 23:57 В унисон субсидиям — хлеб подорожал в среднем на 10 гяпиков Gallery В унисон субсидиям — хлеб подорожал в среднем на 10 гяпиков 18 февраля 2021, 22:16 Армяне на оккупированных территориях полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев Gallery Армяне на оккупированных территориях полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев 18 февраля 2021, 22:00 В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение Gallery В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение 18 февраля 2021, 20:24 Врачи из Турции и Израиля будут приглашены для лечения участников войны Gallery Врачи из Турции и Израиля будут приглашены для лечения участников войны 18 февраля 2021, 18:32