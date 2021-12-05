Когда бывший заведующий общественно-политическим отделом ПА Али Гасанов оказался в опале, отечественные СМИ пестрили заголовками о том, как этот чиновник уничтожал независимые СМИ. Доля правды в этих статьях, безусловно, составляла больше 90 процентов. Экс-чиновник на самом деле сделал немало для того, чтобы в стране все СМИ управлялись одним дирижёром.

Но Гасанова нет вот уже более двух лет, а воз и ныне там. Первое время после ухода Гасанова, растерявшиеся от отсутствия привычной единой команды сверху СМИ даже не знали, как работать дальше. Прошло время, СМИ, как по мановению дирижерской палочки, продолжают писать одно и тоже. Для улучшения качества СМИ в постгасановский период не было предпринято ни одного шага, кроме как создания каких-то беззубых организаций, якобы работающих во благо нашей медиа. К сожалению, количество у нас так и не трансформировалось в качество.

В очередной раз к такому выводу автор этих строк пришел после последних «скандалов», подробности которых наши же СМИ с удовольствием смакуют. Речь идет о горячо обсуждаемой теме – назначении двух заместителей министра молодежи и спорта. Заранее отмечу, что я незнаком с министром Фаридом Гайыбовым и тем более с его новоназначенными заместителями (Индира Гаджиева и Мариана Тотева-Васильева), и в случае неудовлетворительной работы этих чиновников от спорта, # займет одно из первых мест среди критиков возглавляемой вышеназванными чиновниками структуры. В социальной сети эти назначения обсуждались, обрастали дополнительными, порой неподдающимся никакой логике подробностями. Одним словом, соцсети оправдали свое назначение, действуя как виртуальная чайхана.

А что же наши СМИ? К сожалению, именно в процессе освещения данных назначений большинство из них тоже недалеко ушли от виртуальной чайханы. Выражать свое мнение, в том числе по поводу новых назначений — неотъемлемое право любого журналиста и СМИ. Но насколько профессионально и с соблюдением элементарных норм журналистики используется это право? Помню, еще в период назначения самого министра Гайыбова, многие его критики писали, что он – не спортсмен, не разбирается в спорте и особенно в проблемах молодежи, одним словом, не справится со своей работой. Так это или не так, покажет время, но, наверное, не будет лишним напомнить, что и ныне покойный Азад Рагимов тоже не был спортсменом, да и пост министра молодежи и спорта не обязывает к этому. Министр молодежи и спорта должен разбираться в спорте, спортивном хозяйстве и должен быть знаком с проблемами молодежи. То есть, своего рода чиновник-хозяйственник с идеологическим уклоном.

А теперь о новоназначенных заместителях министра, то есть, о том, как этот процесс освещали мы – представители СМИ. Отметим, что Индире Гаджиевой повезло – на фоне легкодоступных «скандальных» видео и фотокадров, в которых другой заместитель министра – Мариана Тотева-Васильева танцует или снимает селфи с тогда еще не министром Гайыбовым, внимание к ее персоне как-то отошло на второй план. И уверены, что, прочитав то, что написали о Васильевой наши СМИ, Гаджиева даже была рада, что журналисты обделили ее вниманием. Хотя можно было вспомнить ее недавнее заявление о том, как в Азербайджане будет создана система профессионального алгоритма и к каким профессиям, по ее словам, к 2025 году снизится интерес, а какие будут востребованы. И продолжить эту, безусловно важную тему. Ведь интересно же. Видимо, не всем…

Превратившихся в виртуальную чайхану многие СМИ интересовали только «скандальные» подробности жизни Марианы Васильевой.

Кстати, очень многие СМИ даже не удосужились зайти на сайт министерства и правильно написать имя Васильевой. Именно из-за такого «профессионализма» Мариана Тотева-Васильева превратилась в Марину Тотеву или Марину Васильеву. Вместо уточнения имени, фамилии и оценки результатов ее деятельности на посту главного тренера сборной страны по художественной гимнастике, мы начали искать только лишь минусы, «скандальчики», которые максимум могли бы быть мелкими, дополнительными деталями в материале. Много писали, как Тотева-Васильева «станцевала эротический танец» во время какого-то застолья… Господа, болгаринка просто танцевала. Возможно, ее манера танца и противоречит нашему менталитету, но у них в Европе это нормально. Хотя, безусловно, впредь она должна учитывать менталитет и нашей страны, так как уже является чиновником, представляющим Азербайджан. Но может ли каждый из ее критиков, положа руку на сердце, утверждать, что на какой-то свадьбе или застолье, танцуя «теплым», не нарушал эти же требования национального менталитета? Думаю, что ответ очевиден. То же самое можно сказать и о селфи с тогда еще не министром Гайыбовым.

Сейчас многие любят снимать разные, нестандартные селфи и получается, что если человек, который 5 лет назад снял селфи с высунутым языком, недостоин занять какой-то пост?.. Один из сайтов вообще «убил», украсив данное фото «патриотическим» комментарием: «Бедный Азербайджан! Куда ты скатился… На фото министр Гайыбов и Мариана Тотева-Васильева, которую он назначил себе заместителем…».

Ребята, вот уж не думал, что в Азербайджане работает некий журналист, не знающий, что заместителей министров у нас назначает не сам министр, а президент. То есть, Тотева-Васильева не личный выбор Гайыбова, а выбор президента…

Деятельность любого чиновника в Азербайджане, безусловно, должна быть предметом постоянного внимания СМИ и общества. Чиновник должен помнить, что за ним следят, и все его не отвечающие интересам государства, общества и простых граждан действия будут подвергнуты резкой критике. Но и критика должна быть не ради критики, не ради дополнительных лайков, а отражать действительность. Повторюсь, если деятельность этих чиновников не будет отвечать интересам страны, # будет одним из жестких критиков Минмолодежи и спорта, но критический материал о каком-то чиновнике должен опираться на факты его бездействия или же на не отвечающие интересам государства шаги. В противном случае, материал превращается в пустую или же заказную статью. И журналисты не должны забывать об этом. Ведь мы же не виртуальная чайхана, а СМИ. Или нет?..