Прошло два года со дня ракетного обстрела города Барды вооруженными силами Армении.

28 октября 2020 года армянская армия нанесла удары по городу Барде с применением кассетных бомб, запрещенных международным правом.

В результате погибли 20 мирных жителей, в том числе дети и женщины, 82 человека получили ранения.

В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступным сообществом/организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны) УК АР.

Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению надзорного ведомства.

Отметим, что в результате бомбардировок Барды с применением ракет и тяжелой артиллерии 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года были умышленно убиты 29 человек, в том числе 19 мужчин, восемь женщин и двое детей.

112 человек, в том числе 71 мужчина, 26 женщин и 15 детей, получили ранения, был нанесен крупный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам, жилым домам и другим строениям, расположенным в городе.