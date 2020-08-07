Сегодня возвращается Лига Чемпионов

Сегодня после пятимесячной паузы наконец-то возобновляется Лига чемпионов! Этот сезон уже смело можно назвать самым странным в истории.

Напомним, что Лигу чемпионов прервали на стадии 1/8 финала. Половина участников четвертьфинала уже определилась – «РБ Лейпциг» справился с «Тоттенхэмом», «Атлетико» оказался сильнее «Ливерпуля», «Аталанта» — «Валенсии», а «ПСЖ» — «Боруссии» Дортмунд. Теперь мадридцы встретятся с немецким клубом, а парижане – с итальянским.

Оставшиеся 8 команд не успели сыграть ответные матчи. Так что 7 августа «Реалу» предстоит встретиться с «Манчестер Сити», а «Лиону» с «Ювентусом». Спустя сутки «Наполи» сыграет с «Барселоной», а «Челси» с «Баварией». Встречи пройдут на домашних стадионах клубов, которые предыдущий матч проводили в гостях («Этихад», «Альянц – Ювентус», «Камп Ноу» и «Альянц-Арена»). Тут никаких сюрпризов. Зато дальше всё будет гораздо интереснее. Все четвертьфинальные матчи, полуфиналы и финал пройдут в Португалии. На такие кардинальные меры УЕФА спровоцировала эпидемиологическая обстановка. Чтобы минимизировать риск заражения игроков, организации пришлось собрать всех участников в одном месте.

Добавим, что матчи начнутся в 23.00 по бакинскому времени.