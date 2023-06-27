США считают, что установление мира между Арменией и Азербайджаном возможно, и ключевую роль должен сыграть прямой диалог. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Касаясь переговоров министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, которые начнутся в Вашингтоне 27 июня, Миллер подчеркнул, что американская сторона имеет ряд вопросов, которые хотела бы обсудить. «Обсуждения, которые пройдут здесь — очень деликатные дипломатические», — заметил спикер, подчеркнув, что переговоры продлятся до 29 июня.

«Госсекретарь Блинкен встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы по-прежнему верим, что мир возможен, и что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов и достижению прочного и достойного мира», — заявил Мэтью Миллер.