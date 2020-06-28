Сегодня в Польше выбирают нового президента

В Польше в воскресенье, 28 июня, проходят президентские выборы. Голосование проводится со значительным запозданием из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Первоначально планировалось, что выборы пройдут еще 10 мая. Решение о переносе голосования на 28 июня принималось в последнюю минуту на фоне острой политической полемики.

На высший государственный пост в Польше претендуют 11 кандидатов, все — мужчины. Фаворитом, согласно опросам, является действующий президент Анджей Дуда, представляющий правящую национал-консервативную партию «Закон и справедливость». На втором месте находится мэр Варшавы Рафал Тшасковский – кандидат либерально-демократического оппозиционного блока «Гражданская платформа».

По мнению наблюдателей, Дуде, несмотря на преимущество, не удастся одержать победу в первом туре, поэтому победитель определится, по всей видимости, лишь после второго тура голосования через две недели. (DW)