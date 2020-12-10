Сегодня в Баку пройдет Парад Победы

Сегодня в Баку состоится военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

В Параде Победы, который пройдет на площади «Азадлыг» в Баку, примут участие более 3000 человек личного состава, будут продемонстрированы около 150 единиц боевой, в том числе недавно принятой на вооружение современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средства ПВО, а также предусматривается демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией во время Отечественной войны.