Сегодня в Баку пройдет Парад Победы

Сегодня в Баку состоится военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

В Параде Победы, который пройдет на площади «Азадлыг» в Баку, примут участие более 3000 человек личного состава, будут продемонстрированы около 150 единиц боевой, в том числе недавно принятой на вооружение современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средства ПВО, а также предусматривается демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией во время Отечественной войны.

| 2020-12-10T09:56:29+04:00 10 декабря 2020, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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