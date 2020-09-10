Сегодня в Азербайджане прошли выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр провел выпускные экзамены для учащихся 9-го и 11-го классов, не принявших участие в итоговых (аттестационных) экзаменах, проведенных в июне-июле.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены были организованы в 15 городах и районах страны.

У одного учащегося был обнаружен мобильный телефон, он был отстранен от участия в экзамене.

Проверка карт ответов и обработка экзаменационных протоколов начнется с 11 сентября.

Результаты заданий открытого типа выпускного экзамена 11 классов будут обнародованы в течение двух недель.

Результаты выпускных экзаменов учащихся 9 классов и экзамена по азербайджанскому (государственному) языку будут объявлены в течение 3 дней.